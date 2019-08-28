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Denizli’de ‘e-Belediye bilgi sistemi’ hayata geçiriliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımını sağlayacak ‘e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçiş yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
Denizli’de ‘e-Belediye bilgi sistemi’ hayata geçiriliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımını sağlayacak ‘e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçiş yaptı. Zaman ve emek kayıplarını önleyecek sistem, vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayacak.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen e-Belediye Bilgi Sistemi kapsamında 3 gün süren eğitim programı düzenledi. Eğitim programına, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ünal katıldı. Ünal, Büyükşehir olarak 28 Ağustos itibariyle e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçtiklerini bununda vatandaşlara yönelik hizmet süreçlerini basitleştirerek, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımını sağlayacağını anlattı.


Protokol konuşmalarının ardından eğitim programına geçildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
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