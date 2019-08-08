Denizli’de deprem sonrası yaşanan heyelan anı cep telefonu kamerasında Denizli’de 6 büyüklüğündeki depremin ardından Balkan ilçesinde meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntüledi.

Denizli’de 6 büyüklüğündeki depremin ardından Balkan ilçesinde meydana gelen heyelan, otoyolda seyir halindeki bir vatandaş tarafından görüntüledi.

Denizli’de 6 şiddetindeki deprem sonrası heyelan meydana geldi. Bir vatandaş otoyolda seyir halindeyken yaşanan heyelanı anbean görüntüledi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kaya parçalarının savrulduğu, otoyolun kenarında sarı toz bulutlarının yol boyunca devam ettiği görülüyor.

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