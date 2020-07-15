  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de anıt mezarların bulunduğu tarla sit alanı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:35:15 -
Denizli'de anıt mezarların bulunduğu tarla sit alanı ilan edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde anıt mezar ve yazıtların bulunduğu alan, arkeolojik sit alanı ilan edildi.

Kızılyaka Mahallesi Kalaycıönü mevkisindeki bir tarlada Roma dönemine ait anıt mezar, yazıt ve tarihi blok kesme taşların bulunması üzerine bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Denizli Müze Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Sahayla ilgili hazırlanan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan raporda bölgenin sit alanı ilan edilmesi yönünde görüş bildirildi.

Kurul, yaptığı incelemenin ardından söz konusu sahanın 1. ve 3. derece sit alanı olarak tescillerinin uygun olduğuna karar verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı