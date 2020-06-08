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Aktüel

Denizli’de 409 farklı asayiş olayında 211 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 12 bin 257 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:57:44 -
Denizli’de 409 farklı asayiş olayında 211 şüpheli gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada 12 bin 257 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalanırken, 409 farklı asayiş olayında ise 211 şüpheli gözaltına alındı.


Denizli’de polis ekipleri tarafından 1-7 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 12 bin 257 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 35 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 29 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Yapılan çalışmalarda, 3 adet tabanca, 51 adet fişek, 3 adet çalıntı otomobil, 1 adet çalıntı motosiklet, 4 adet çalıntı jant, 6 çalıntı elektrikli bisiklet, 2 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı bilgisayar kasası, 1 adet çalıntı monitör ele geçirildi.


Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 409 farklı asayiş olayında ise 211 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların 7’si tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi.

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