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Aktüel Denizli'de 264 sikke ele geçirildi
Aktüel

Denizli'de 264 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:50:50 -
Denizli'de 264 sikke ele geçirildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Karahayıt Mahallesi'nde bazı kişilerin tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Jandarmanın düzenlediği operasyonda M.S, G.T, S.D, N.İ, M.H. ve N.H. gözaltına alındı.

Yapılan aramada zanlıların üzerlerinde ve ikametlerinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 264 sikke ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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