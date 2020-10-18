İçişileri Bakanı Süleyman Soylu Soylu, Denizli valisi Ali Fuat Atik’in korona denetimi sırasında esnafa yönelik takındığı tutumu nedeniyle Twitter hesabından, "Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." dedi. Peki Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir, nerelidir?

Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir?

Ali Fuat Atik, 1975 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Ali Fuat Atik, ilk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle değişik vilayetlerde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. 26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. Dönem Tokat Kaymakam Adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Kırklareli-Pehlivanköy, Edirne-Lalapaşa Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam Adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında Yüksek Lisans Eğitimi'ni ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde Yabancı Dil Eğitimi'ni tamamladı.

3 Kasım 2002 tarihinde başlayan 87. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Ali Fuat Atik sırasıyla Rize-Derepazarı, Bingöl-Karlıova, Ağrı-Taşlıçay, Bolu-Mengen Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Bartın-Ulus ve Çanakkale-Ezine Kaymakamlık görevini yürütürken, 20.03.2017 tarihinde Erzurum-Karayazı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliği’ne atanan Ali Fuat Atik, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/274 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliği’ne atandı. Denizli valisi Ali Fuat Atik, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.