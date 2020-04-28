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Ekonomi

Denizli TOKİ sonuçları | Denizli Güney TOKİ isim listesi

TOKİ Denizli kura sonuçları | Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen kura çekimleri bugün yeniden başladı. TOKİ başvurusunda bulunanlar "TOKİ sonuçları açıklandı mı?" , "TOKİ Denizli isim listesi" "TOKİ Denizli 2020 isim listesi" konularını araştırıyor. İşte, Denizli Güney TOKİ isim listesi.

2020-04-28 11:46:00 -
Denizli TOKİ sonuçları | Denizli Güney TOKİ isim listesi

16 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları alındı. Başvuruların ardından kura çekimleri başladı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle TOKİ kura çekimlerini ertelemişti. Yapılan son açıklamaya göre kura çekimleri 28 Nisan’da yeniden başladı. İşte, detaylar.

Denizli TOKİ sonuçları | Denizli Güney TOKİ isim listesi

TOKİ Denizli Güney kuraları bugün çekilecek. TOKİ kuraları internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TOKİ sonuçlarını e devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

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