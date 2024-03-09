Denizli OSB’den ‘Kas Sistemiyle İşletmem Büyüyor’ konulu eğitim

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (DOSB önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Denizli OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen ‘Kas Sistemiyle İşletmem Büyüyor’ konulu seminerde Eğitmen Yelda Yolay, DOSTEK Koleji eğitmenleri, öğrencileri ve sanayicilerle buluştu. Oldukça keyifli geçen ve katılımcıların da aktif şekilde katıldığı seminerde Yolay, bilgi ve deneyimlerini paylaşırken kas sisteminde ve işletmelerin büyümesinde motivasyonun ve daha pek çok önemli başlığın etkilerinden söz etti.

“Yakaların renginin değil de performansların konuşulduğu bir ülke”

Seminere dair bilgiler veren Eğitmen Yelda Yolay, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde seminerde olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Yakaların renginin değil de performansların konuşulduğu bir ülkede yaşamak istediğim için çalışıyoruz. Bu anlamda adaleti savunduğum için elimden geldiği kadar direniş içerisinde olacağız. Bununla ilgili kendimizi gösterme şeklimizi daha mutlu bir Türkiye’de mutlu bir toplumu inşa edebilmek için eğitmenliğin de yanı sıra Yelda Yolay olarak bugün buradayım. İşletmenin büyümesi için aslında çalışanın kendini daha da geliştirmiş, daha mutlu ve motive olması gerekiyor. Bunun için de kurumda ortak dengelerin oluşması gerekiyor. İşletme içerisinde genel bir denge ve ortak bir vizyon oluşması gerekiyor. Ben de bugün bu vizyondan bahsedeceğim. Bizlere bu fırsatı veren ve seminerimize ev sahipliği yapan Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yönetimine ve katılımcılarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Seminerin sonunda DOSTEK Koleji Müdür Yardımcısı Emel Gönenmiş, değerli sunumlarından dolayı Yelda Yolay’a çiçek ve teşekkür plaketini takdim etti. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.