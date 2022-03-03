  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Denizli okullar tatil valilik açıklaması 4 Mart
Eğitim

Denizli okullar tatil valilik açıklaması 4 Mart

Denizli hangi ilçelerde okullar tatil? Denizli’de olumsuz hava koşuları devam ediyor. Bu sebeple öğrenciler ‘Yarın okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Denizli hangi ilçelerde okullar tatil?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 23:23:00 -
Denizli okullar tatil valilik açıklaması 4 Mart

Türkiye beyaz örtüye büründü. Denizli’de de kar yağışı etkili oluyor. Peki, yarın Denizli’de okullar tatil mi oldu?

Denizli okullar tatil valilik açıklaması 4 Mart

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay