Denizli Honaz’da deprem son dakika!
Son dakika haberine göre bügün Türkiye’nin farklı bölgelerinde irili ufaklı deprem meydana geldi. Kayseri’de meydana gelen deprem sonrası şimdi de Denizli Honaz’ı salladı. Peki Hozan deprem büyüklüğü ne kadar? Hozan depremi yıkılan, çöken bina oldu mu?
Denizli'de saat 15:41'de merkez üssü Honaz olan, 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre, deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde yaşandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 4.3 kilometre olarak duyurdu. Deprem sonrası yıkılan ya da çöke bina söz konusu değil. Deprem küçük çaplı paniğe neden oldu.