Denizli Honaz’da deprem son dakika!

Denizli'de saat 15:41'de merkez üssü Honaz olan, 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. AFAD'ın verilerine göre, deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde yaşandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 4.3 kilometre olarak duyurdu. Deprem sonrası yıkılan ya da çöke bina söz konusu değil. Deprem küçük çaplı paniğe neden oldu.