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Ekonomi Denizli Çevre Yolu Projesi’nin ikinci etabı bu yıl tamamlanacak
Ekonomi

Denizli Çevre Yolu Projesi’nin ikinci etabı bu yıl tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Denizli Çevre Yolu Projesi’nde ikinci etabın bu yıl tamamlanarak trafiğe açılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 21:13:00 -
Denizli Çevre Yolu Projesi’nin ikinci etabı bu yıl tamamlanacak

KGM’den yapılan açıklamada, Denizli’yi turizmde önde gelen kentler Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla’ya bağlayacak Denizli Çevre Yolu Projesi’nde çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Günlük 30 bin araçlık trafik

Şehir geçişinde günlük ortalama taşıt trafiğinin 30 bini bulduğuna işaret edilen açıklamada, projeyle İzmir-Aydın, İstanbul-Akhisar-Buldan istikametinden gelenlerin seyahat süresinin 28 dakikadan 18 dakikaya düşeceği belirtildi. Açıklamada, Afyon-Uşak istikametinden gelip Antalya ve Çardak istikametinde seyahat edenlerin yolunun da 28 kilometreden 14 kilometreye düşeceği, seyahat süresinin 28 dakikadan 9 dakikaya ineceği bildirildi.

Yıllık 283 milyonluk tasarruf

Denizli Çevre Yolu Projesi’nde ikinci kısmın tamamlanarak trafiğe açılmasıyla zamandan 154.9 milyon lira, akaryakıttan 128.5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 283.4 milyon lira tasarruf sağlanacağı vurgulanan açıklamada, karbon salımının da yıllık 26 bin 428 ton azalacağının altı çizildi.

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