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Denizli Atatürk Stadı Galatasaray maçına hazır

Denizli Atatürk Stadyumu yaklaşık 1 ay süren tadilat çalışmaları sonrası yarın oynanacak ve Süper Lig’in açılış maçı olan Denizlispor-Galatasaray maçına hazır hale getirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
Denizli Atatürk Stadı Galatasaray maçına hazır

Denizli Atatürk Stadyumu yaklaşık 1 ay süren tadilat çalışmaları sonrası yarın oynanacak ve Süper Lig’in açılış maçı olan Denizlispor-Galatasaray maçına hazır hale getirildi.


Denizli Atatürk Stadı, 16 Ağustos Cuma günü (yarın) yapılacak Süper Lig’in ilk maçında FIFA standartlarında hazır olacak. Stadın maça hazırlanması için 200 işçinin görev yapmasıyla ve çok sayıda iş makinesinin kullanılmasıyla yaklaşık 1 ay süren tadilat çalışmaları sonucu tüm hazırlıklar tamamlandı. Seyirci kapasitenin 19 bin 500’e çıkarılmasının yanında koltukların tamamının yenilendiği statta herkesin gözü 16 Ağustos’ta gerçekleşecek karşılaşmaya çevrildi.



“Kapasite yaklaşık 4 bin arttı”


Denizlispor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Atilla stadın değiştiğini belirterek, “Stadımız bildiğiniz stat değil artık. Önceki stattan çok farklı bir hal aldı. Önce kapasite büyüttük. Kapasiteyi derinlik kazandırarak büyüttük. 15 bin olan kapasitemiz 19 bin 300’lere çıktı. Yaklaşık 4 binin üzerinde bir sayı artışı oldu.Bütün koltuklar her yerde yenilendi. Protokol locaların olduğu yerdeydi şu an eski gold tribünün dediğimiz yere çıktı ve kapasite orada da büyüdü. Daha önce çok dar alanda bir protokol hizmeti verdiğimiz hatta geçen sene yüzde yüz büyütmemize rağmen sadece 150-160’larda sayı kalmıştı. 301 koltukta protokol tribününde var” dedi.



“Yetişmez dedikleri stat şu anda hazır”


Yapım aşamasında gece saatlerine kadar çalıştıklarını ifade eden Atilla, “Gerçekten yapım aşaması çok yoğun ve rekor diyebileceğimiz bir zaman diliminde gerçekleşti. 200’ün üzerinde çalışan personel ile saat 1 buçuk, 2’lere kadar stat ışıkları yandı. Hafriyat aşamasında özellikle he her gün 35-40 tane araç gece saat 2’lere kadar hizmet verdi. Bütün stadın her tarafında şu an tadilatı yapılmış ve bitmiş durumda. Belki de şu an da Türkiye’nin en güzel statlardan birisi oldu. Yetişmez dedikleri stat şu an da hazır. Galatasaray maçına da hazırız” diye konuştu.”

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:36
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