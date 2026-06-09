Denizlerin en yeni lüksü, dünyanın ilki tamamen alkolsüz, helal, aile Cruise gemisi "Aroya Cruise" Hünkar Turizm güvencesiyle Türkiye’de

Türkiye’nin öncü turizm markası Hünkar Turizm güvencesiyle İstanbul’u ana liman (Homeport) olarak seçen 5.000 kişi kapasiteli dev yüzen saray AROYA, 6 Haziran 2026 tarihinde ⁠Galataport İstanbul’da düzenlenen seçkin bir acenta ve basın lansmanı ile tanıtıldı.

335 metrelik uzunluğu ve 18 güvertelik devasa yapısıyla lüksün sınırlarını yeniden çizen AROYA Cruises, benzersiz helal ve alkolsüz lüks tatil konseptiyle dünya denizciliğinde bir ilki temsil ediyor.

Uçak Korkusu Olanlara Müjde: Deniz Yoluyla Umre İbadeti

Lansmanın medya ve sektör profesyonelleri tarafındaki en çarpıcı bombası, Hünkar Turizm’in Türkiye’de resmi olarak satışına başladığı "Gemi ile Lüks Umre Turları" oldu. İnanç ve kültür turizminde devrim niteliği taşıyan bu konseptle misafirler; İstanbul Galataport’tan AROYA Cruises ile hareket ederek Kuşadası, Bodrum, Süveyş Kanalı Geçişi ve Şarm El Şeyh rotası üzerinden her şey dahil lüks bir gemi seyahatiyle Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’na ulaşacak.

Tamamen helal sertifikalı mutfağı ve alkolsüz konseptiyle hizmet veren gemi, Cidde’de limana yanaşarak misafirlerin Mekke ve Medine’de kutsal toprak ziyaretlerini ve Umre ibadetlerini gerçekleştirmesine imkân tanımaktadır. Program, ibadetini deniz yolculuğu konforuyla birleştirmek isteyen misafirler için alternatif bir seyahat seçeneği sunmaktadır.

Türkiye Ekonomisine 6 Kat Daha Fazla Katkı Sağlayacak

Lansmanda konuşan Hünkar Turizm genel müdürü Cemal ERDEM, 335 metrelik dev kruvaziyerin İstanbul’u ana liman (Homeport) yapmasının stratejik ve ekonomik önemine dikkat çekti. Sektör verilerine göre, transit geçiş yapan bir gemi yolcusuna kıyasla, seyahatine İstanbul’dan başlayan veya burada bitiren bir "Ana Liman" yolcusunun konaklama, transfer ve alışveriş harcamalarıyla ülke ekonomisine 6 kat daha fazla katma değer sağladığı vurgulandı. Dev yüzen saray, bu yaz sezonu boyunca binlerce yüksek gelir grubundaki yabancı turisti de İstanbul üzerinden Akdeniz ve Kutsal Topraklar rotasına taşıyacak.

Hünkar Turizm ve AROYA İle Lüksün Yeni Adresi

335 metrelik uzunluğu ve 18 güvertelik devasa yapısıyla lüksün sınırlarını yeniden çizen AROYA Cruises, benzersiz helal ve alkolsüz lüks tatil konseptiyle dünya denizciliğinde bir ilki temsil ediyor. Hünkar Turizm'in güçlü acenta ağı ve operasyonel tecrübesiyle İstanbul Galataport kalkışlı vizesiz Ege Adaları, Akdeniz ve Mısır (İskenderiye) turlarını başlatacak olan gemi, sunduğu 15 restoran, 20 sosyal mekan, hanımlara özel ayrıcalıklı spa/havuz alanları ve Khuzama VIP konsepti ile lansmana katılan sektör profesyonellerinden tam not aldı.