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Teknoloji Denizlerde sondaj gemisi 'Kanuni' dönemi başlıyor!
Teknoloji

Denizlerde sondaj gemisi 'Kanuni' dönemi başlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' adı verilen sondaj gemisinin 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacağı müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 00:49:00 - 2020-10-01 00:53:10
Denizlerde sondaj gemisi 'Kanuni' dönemi başlıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, denizlerde Kanuni döneminin başlayacağını müjdeledi.

Fatih Dönmez, Twitter hesabından Kanuni sondaj gemisine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Kanuni, 10 Ekim'de demir alacak

Paylaşımında denizlerde Kanuni döneminin başladığını belirten Dönmez, "Kanuni, Haydarpaşa Limanı’nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni." ifadelerini kullandı. 

İşte Dönmez'in o paylaşımı:

İlk sondaj görevi Karadeniz'de olacak

Bu yıl başında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, 2012'de inşa edildi. 227 metre uzunluğunda olan geminin 42 metre genişliğe sahip olduğu biliniyor.

Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan Kanuni'nin ilk sondaj görevi Karadeniz'de olacak.

 

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