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Denizlerde av yasağı sona eriyor

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 4,5 ay aradan sonra 1 Eylül itibarıyla sona erecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
Denizlerde av yasağı sona eriyor

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağı 4,5 ay aradan sonra 1 Eylül itibarıyla sona erecek. 1 Eylül’ü iple çeken Samsunlu balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak büyük bir heyecanla "Vira Bismillah" demeyi bekliyorlar.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bayram Ay, “Öncelikle 2019-2020 av sezonunun sektörün her alanında çalışan, emek harcayan üreten tüm paydaşlarımıza hayırlı uğurlu bereketli bir sezon olmasını yüce Rabb’imizden temenni ediyorum. Balıkçılarımız tarafından bin bir emek ve zahmetle denizlerimizden sofralarımıza getirilen, insanların sağlıklı beslenmesinde, özellikle çocukların gelişiminde, erişkin insanların sağlıklarının korunmasında sayısız faydaları bulunan, başta balık olmak üzere tüm su ürünlerinin yeni av sezonunda halkımız tarafından bol bol tüketilmesini tavsiye ediyorum. Bakanlığımızın su ürünleri politikalarının ana hedefi, halkımıza bol ve ucuz balık sağlamak olduğu kadar, deniz, göl, baraj ve nehirlerdeki su ürünleri ve balık kaynaklarını koruyarak, sürdürülebilir avcılık yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Unutulmamalıdır ki; doğal kaynaklar sonsuz değildir. Bu kaynaklar, gelecek nesillere aktaracağımız bir emanettir. Bu nedenle, koruma ve kullanma dengesini mutlaka gözetmek zorundayız. Samsun ilimizin coğrafi olarak deniz kıyısında bulunması, su ürünleri potansiyeli yüksek bir il olmasını da beraberinde getirmiştir. Yine kıta sahanlığının uygunluğu nedeni ile orta su trol balıkçılığının yaygın olarak yapıldığı Karadeniz’deki tek ilimizdir.İlimiz, baraj gölleri, lagün gölleri ve akarsularının fazla olması yönüyle de iç su balıkçılığı bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede sadece sofralık değil endüstriyel balık avcılığı da yapılmaktadır. Tutulan hamsi balığının önemli bir kısmı ile çaça balığının tamamı, bölgede önemli sayı ve kapasitedeki balık unu ve yağı fabrikalarında değerlendirilmektedir” dedi.


Yıllar itibarıyla değişmekle birlikte 300 ile 400 bin ton arasında değiştiği gözlenen ülke toplam su ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 70-75’inin Karadeniz Bölgesi’nden gerçekleştiğini, bu oranın da büyük bir kısmının yalnızca Samsun’dan sağlandığını belirten Bayram Ay, “İlimizde avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı yıllık 40-60 bin ton civarında seyretmekte ve bu miktarın önemli bir kısmı çaça avcılığından sağlanmaktadır. İlimizde bulunan balık unu ve yağı fabrikaları ile işleme tesislerinde işlenen su ürünlerinin tamamı Avrupa Birliği ülkelerinin yanında uzak doğu ülkelerinden Çin, Japonya, Kore gibi ülkelere ihraç edilmekte ve Samsun ekonomisine yıllık 20 milyon doların üstünde önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Yeni sezonda ve ilerleyen dönemde, bakanlığımızın teşvik ve politikalarıyla daha da yüz güldürücü noktalara varacağını umduğumuz bu rakam ve bilgiler ışığında, yarın 1 Eylül itibarıyla başlayacak av sezonunun gerek ülkemiz ve gerekse de Samsun balıkçılığı açısından hayırlara vesile olmasını, bolluğu ve bereketiyle gelmesini diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
  1. doğa

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