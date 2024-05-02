Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş! Salomon Çeşme Yarı Maratonu koşulacak

Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde koşulacak. Bu önemli organizasyona 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak.

Ege'nin incisi Çeşme’de tarih ve doğanın kucaklaştığı bir rota üzerinde koşmak isteyenler bu sene 2’ncisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda buluşacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek yarışta toplamda 1745 sporcu mücadele verecek.

“Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!” sloganı ile start alacak organizasyon; Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein, BYD sponsorluğunda düzenlenecek.

Argeus Travel & Events tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, Züber, Take34, PT Academy, D-Smart katkılarıyla gerçekleşecek yarış, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

İzmir’in incisi Çeşme, bu yıl ikincisine ev sahipliği yapacağı Salomon Çeşme Yarı Maratonu için hazırlıklarını tamamladı. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’da 21K ve 10K parkurlarıyla yarışçılara zorlu ve bir o kadar da keyifli bir deneyim sunacak.

Elektrikli otomobil devi BYD, Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na elektrikli araçları ile destek veriyor.

Bu sene ikincisi düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu, çevre duyarlılığı anlamında da önemli bir adım attı. Daha çevreci bir etkinlik için yola çıkan Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda görevli araçlar, BYD elektrikli otomobiller tarafından sağlanıyor.

MEDYA SPONSORU D-SMART

D-Smart, Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nu naklen yayınlayacak.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu, D-Smart’ın medya sponsorluğunda koşulacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’nın doğal güzelliklerinin arasındaki yarış,

ÖNE ÇIKAN VİDEO

D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'da izleyicileriyle buluşacak.

21 ÜLKEDEN 1745 SPORCU

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na bu sene 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak. Türkiye de dahil 21 ülkeden sporcuların yer alacağı organizasyonda, 21K’lık parkurda 1272, 10K’lık parkurda 473 olmak üzere toplamda 1745 sporcu ter dökecek. 21 K’lık Yarı Maratonda; 380’i erkek, 93’ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer alacak. 10 K’lık yarışa; 749’u erkek, 523’ü kadın olmak üzere 1272 sporcu katılım sağlayacak. Yarışlarda en yaşlı erkek sporcu 77 yaşındaki Çınar Aybar, en yaşlı kadın sporcu 72 yaşındaki Aysel Ertuğ, en genç sporcular ise 16 yaşındaki Ali Yavuz ile Melis Okay oldu.

KAPANACAK YOLLAR

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda organizasyon boyunca kapatılacak yollar belli oldu. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 07.30-11.30 saatleri arasında;

21K PARKURU İÇİN: 2001 sk.-İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-5172 sk.-5152 sk.-5221 sk.-5193 sk.- İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-16000. sk-Alaçatı Atatürk Bul.-11500 sk.- İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-2001 sk.

10K PARKURU İÇİN: Alaçatı Atatürk Bul.-11500 sk.-İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-2001 sk. araç trafiğine kapatılacak.