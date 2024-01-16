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Spor Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!
Spor

Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 12:48:00 -
Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!

Yeryüzü Cenneti Çeşme’nin doğal ve tarihi sokaklarında 21 K yarı maraton ve 10 K yol koşusu parkurları ile geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, ikinci yılında yüzlerce koşucuyu ağırlamaya hazırlanıyor…

Yeryüzü Cenneti Çeşme’nin doğal ve tarihi sokaklarında 21 K yarı maraton ve 10 K yol koşusu parkurları ile geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, ikinci yılında yüzlerce koşucuyu ağırlamaya hazırlanıyor…

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sporseveri bir araya getiren, bisikletten koşuya imza attıkları projelerle dünyanın dört bir köşesinden sporcuyu ülkemize getiren ve organizasyon bölgesine turizm değeri kazandıran Argeus Travel & Events, yeryüzü cenneti Çeşme’de Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nu ikinci kez düzenlemeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl dünyanın pek çok köşesinden turizmin başkenti Çeşme’ye akın eden yüzlerce sporcusu ile nefes kesen Salomon Çeşme Yarı Maratonu, bu yıl 4 Mayıs 2024, Cumartesi günü gerçekleşecek. Denizi, iklimi, tarihi dokusuyla yeryüzü cenneti olarak konumlanan Çeşme’de denizin sesi ve adımların ritmi eşliğinde düzenlenen yarış, koşu tutkunlarını İzmir’e, Çeşme’ye davet ediyor.

Çeşme şehir merkezinin tarihi dokusu içinden Ilıca’nın güzel sokaklarından Alaçatı’ya uzanan 21 K Çeşme Yarı Maratonu ve Alaçatı’nın taş evleri arasından yel değirmenleri içinde geçen 10 K Yol Koşusu parkurlarına katılmak isteyenler için Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nun kayıtları https://cesmeyarimaratonu.com/ adresinde başladı. Yarı Maraton’a başvurular için son tarih ise 1 Mayıs 2024 olacak.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda Adım Adım ile iyilik peşinde koşulacak!..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Salomon Çeşme Yarı Maratonu ikinci yılında Adım Adım ile iyiliğe koşuyor. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, “İyilik Peşinde Koş” etkinlerine dahil oluyor. Salomon Çeşme Yarı Maratonu için STK kampanyaları Nisan ayı başında başlayacak.

Salomon’un ana sponsorluğunda ikinci kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, T.C. Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin kurumsal destekleri ile düzenlenirken Garmin, Ceysu, Medicana Sağlık Grubu ile Toyota Hybrid markalarının co-sponsorluğunda, Züber Lezzetler, PT Academy, Take 34 destekleri ile Argeus Travel & Events tarafından düzenleniyor.

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