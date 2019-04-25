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Denizin rengi vatandaşları korkuttu! Uzmanlardan açıklama geldi

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında görülen turuncu renk bugün tüm kıyıyı sardı. Vatandaşlar panikleten olay sonrası açıklama yapan uzmanlar, korkulacak bir durum olmadığını kaydetti.

25 Nisan 2019 Perşembe 20:26
Denizin rengi vatandaşları korkuttu! Uzmanlardan açıklama geldi

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında dün bazı kısımlarda görülen turuncu renk bugün tüm kıyıyı sardı. Marmaraereğilisi ilçesi ve Süleymanpaşa ilçe sahil kıyıları tamamen turuncu renge boyandı.

Turuncu rengi gören bazı vatandaşlar panikleyerek, bunun kötü bir durum olduğunu düşünürken, uzmanlardan yapılan açıklamada korkulacak bir durum olmadığı ve denizdeki planktonların çoğalması nedeniyle meydana geldiği kaydedildi.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, "İlkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanış başlar. Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir. Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusu değildir. Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 20:26
  1. Türkiye Cumhuriyeti
  2. Marmara Denizi
  3. Süleymanpaşa
  4. Halil Dağ
  5. Tekirdağ
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