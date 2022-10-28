  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

(TCMB) Merkez Bankası, bankaları uyardı: Döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekin!

Hangisi daha korkunç: 'Huggy Wuggy' mi, başıboş köpekler mi? Oyun için bile uyarıda bulunan Aile Bakanı, bu teröre neden sessiz?

Rusya Savunma Bakanı duyurdu: Sona erdi

TOGG fabrikası yarın hizmete açılıyor! Şerefin olduğunu ispatla Cem Toker..

Hüseyin Baş "beni de alın" diye yalvarmıştı! İlk somut adım Meral Akşener'den geldi

Şaka gibi karar! Arnavutköy’de üç kişiyi tabancayla yaralayan maganda serbest bırakıldı!

"Türkiye Yüzyılı" başladı! Başkan Erdoğan ilk hedefi duyurdu

Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini açıkladı

Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak

Hepsinin birer anlamı var! Yerli otomobil TOGG'un renklerinin sırrı ortaya çıktı
Yerel Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza!
Yerel

Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza!

İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde denizi siyaha bürüdüğü tespit edilen gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 21:38:00 -
Denizi siyaha bürüyen gemiye rekor ceza!

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uygulandı. Çevre koruma ve kontrol daire başkanlığı ekipleri siyaha bürünen denizi temizlemek için çalışma başlattı.

5 milyon 122 bin 793 TL para cezası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İzmit Körfezi’nde yapılan denetimlerde Barbados bandıralı geminin denizi kirlettiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL para cezası uyguladı.

Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alan ekipler, temizleme çalışmasına başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23