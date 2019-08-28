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Denizi kirleten 2 gemiye şok ceza!

Antalya'da deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen iki gemiye toplam 35 bin 176 lira para cezası verildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:09
Denizi kirleten 2 gemiye şok ceza!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü,Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin önüne geçmek için denetim yaptı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında SETUR Marina'da bağlı olan iki deniz aracının deniz kirliliği oluşturduğu tespit edildi. Gemilere toplam 35 bin 176 lira idari para cezası verildi. 

Deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerin hassasiyetle değerlendirildiği, Antalya Körfezi'nin karadan ve denizden kirlenmeye karşı korunması konusunda gerekli çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

Vatandaşların da deniz kirliliğiyle ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne ait 0242 249 52 00 telefon numarasına bildirebilecekleri kaydedildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:09
  1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
  2. SETUR Marina
  3. Antalya Körfezi
  4. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  5. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
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