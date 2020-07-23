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Aktüel

Denize girenlerin eşyalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:55:50 -
Denize girenlerin eşyalarını çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da denize girenlerin araçlarındaki eşyaları çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

Denize girmek için Karasu ilçesinde sahile gelen vatandaşların araçlarından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sonucu 4 şüphelinin kimliğini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla D.E. (22), S.E.(17), S.E. (20) ve Z.A'yı (16) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada, çalıntı 3 telefon, bir altın kolye ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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