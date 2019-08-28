Denize giren genç boğulmaktan son anda kurtarıldı Samsun’da denize giren yabancı uyruklu genç boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Samsun’da denize giren yabancı uyruklu genç boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi yan tarafında 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.R. (25) denize girdi. Suda bir süre sonra çırpınmaya başlayan gencin durumunu fark eden Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri hemen denize atladı. Suda boğulmak üzere olan genç şahıs ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından genç şahıs Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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