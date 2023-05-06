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Yerel Denize giren adam öldü
Yerel

Denize giren adam öldü

Yeniakit Publisher
2023-05-06 15:34:00 -
Denize giren adam öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren kişi boğularak hayatını kaybetti.

Alanya, Mahmutlar Mahallesi'ndeki plajda denize giren M. Ö. (31), bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik dalgıçlarının arama çalışmaları sonucu bulunan M. Ö., karaya çıkarıldı.

Kıyıda bekleyen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M. Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından adamın cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.
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