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Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor

23 Ağustos 2019 Cuma 04:57
Denize giren 2 kişiden biri kurtarıldı, diğeri kayboldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta denize giren 2 kişiden biri kurtarılırken, kaybolan diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İskelesi'nde isimleri henüz öğrenilemeyen iki arkadaş giysilerini çıkarıp denize girdi.

Bir süre sonra iki kişinin yardım çağrısı üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Denize girenlerden biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaybolan diğer kişinin bulunması için kıyı emniyeti ve deniz polisi ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 04:57
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