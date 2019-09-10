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Denize girdikten sonra kaybolan yaşlı kadın aranıyor

Ayvalık'ta beraber denize girdiği iki kardeşinin yanından ayrıldıktan sonra kaybolan 81 yaşındaki kadının bulunması için insansız hava aracı destekli arama çalışması yapılıyor

10 Eylül 2019 Salı 11:58
Denize girdikten sonra kaybolan yaşlı kadın aranıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize girdikten sonra kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için çalışma yürütülüyor.

Ankara'dan ilçeye gelen Yurdanur Altun (81), dün öğleden sonra Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkisinde iki kardeşiyle denize girdi.

Altun, sudan çıkmak için kardeşlerinin yanından ayrıldı. Bundan yaklaşık 20 dakika sonra kıyıya gelen kardeşleri, Yurdanur Altun'un giysilerinin sahilde olduğunu gördü ancak çevrede yaptıkları aramalarda ablalarını bulamadı.

Bunun üzerine iki kardeş, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına durumu bildirdi.

Jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin katıldığı aramalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı.

Bölgede 10 asayiş ve iki dalgıç timi, iki sahil güvenlik botu, iz takip köpeği ve mini insansız hava aracı (İHA) ile başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:58
  1. Ayvalık
  2. Balıkesir
  3. denizde kaybolan yaşlı kadın

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