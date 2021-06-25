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Gündem Denize döktüğümüz İngilizler Cumhuriyet'i tek geçti
Gündem

Denize döktüğümüz İngilizler Cumhuriyet'i tek geçti

Denize döktüğümüz İngilizlerin favorisi, Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının basın ayağı olan Cumhuriyet Gazetesi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 12:34:00 -
Denize döktüğümüz İngilizler Cumhuriyet'i tek geçti

İngiltere merkezli Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü, Cumhuriyet'i 'En güvenilir gazete' seçti.

Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllarda İstanbul'u işgal eden ve Anadolu'nun cesur evlatları tarafından geldikleri gibi geri gönderilen İngilizler, halkın hür iradesiyle seçtiği dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümeti devirmek için organize edilen Gezi Kalkışması'nda da 24 saat canlı yayın yapmışlardı.

İçimizdeki işbirlikçilerini her defasında pohpohlayan İngilizler, bu adetinden vazgeçmedi.

Algı operatörlerini unutmadılar!

İngilizler, Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının basın ayağı olan Cumhuriyet Gazetesi'ni 'En güvenilir gazete' seçti.

İhanet dolu haberleriyle kamuoyunda sık sık tepki çeken Cumhuriyet, İngilizler'in tavrından oldukça mutlu oldu.

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Yorumlar

sinsi ingiliz, 1. dunya savasini cikarip osmanlinin yikilmasi, musluman filistinde siyonist israilin kurulmasinda, Balfour kallesliginde, sinda, kudusun israile devrinde vs BAS SORUMLU IRKCI ISLAM DUSMANIDIR

ingilizin turevi abd, kanada, y.zelanda, avusturalya vs de AYNI SIYONIST MISYONER, ISLAM/TURKIYE DUSMANIDIR...BAKIN KUKLA ASALA, CAMI KATLIAMI, FILISTIN SOYKIRIMI, YERLI HALK SOYKIRIMLARI, TURKIYEYE AMBARGO VE ERMENI IFTIRALARINA DESTEK....HEPSI BUNLARDADIR
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