Denize atık su dökmeye rekor ceza! Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde denize atık su döktüğü belirlenen kamyonun bağlı olduğu firmaya 18 bin 37 lira para cezası kesildi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, denize atık su döktüğü tespit edilen kamyonun bağlı olduğu firmaya 18 bin 37 lira para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, Kurucaşile Limanı'nda bir kamyonun kasasındaki atık suyu denize boşalttığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, balık taşımacılığında kullanılan 61 K 22316 plakalı kamyonunun, limana gelerek kasasındaki atık suyu denize boşalttığını belirledi. Kamyonun bağlı olduğu firmaya, 18 bin 37 lira para cezası kesildi.

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