Denizden erkek cesedi çıkarıldı

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Köyünde 46 yaşındaki Deniz Erdeniz adlı şahıs, önceki gün balıkçı barınağında arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra gece teknede yatacağını söyleyerek arkadaşlarından ayrıldı. Deniz’den uzun süre haber alamayan arkadaşları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın arından jandarma ekiplerince bölgede yapılan araştırmanın ardından Erdeniz’in denize düşmüş olabileceği ihtimaline karşı Bartın’ın Amasra ilçesinden dalgıçlar çağrıldı. İnebolu’ya gelen dalgıçlar, denizde yaptıkları aramada Erdeneiz’in cesedine ulaştı. Denizde teknenin yakınında bulunan Deniz Erdeniz’in cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.