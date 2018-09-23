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Denizdeki çöpten 300 bin eve elektrik

Her gün deniz yüzeyinde temizlik çalışması yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 ayda 140 kamyon çöp toplayarak geri dönüşüm merkezlerine gönderdi. Geri dönüşüm merkezlerine gönderilen atıklardan çöp gazı elde ediliyor. Bu sayede İstanbul’da 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

23 Eylül 2018 Pazar 11:41
Denizdeki çöpten 300 bin eve elektrik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTAÇ ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı deniz yüzeyindeki yüzer atıkları, yerli üretim Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile topluyor. Kaptan, gemici ve bir makinistten oluşan DYT ekipleri, İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda topladıkları atıkları İSTAÇ'ın geri dönüşüm merkezlerine gönderiyor. Burada ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezlerine gönderilen atıklardan çöp gazı elde ediliyor. İstanbul'da 300 bin konutun günlük elektrik ihtiyacı bu ve benzeri toplanan çöplerden karşılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz yüzeyinde, kıyılarda ve plajlarda yürüttüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre temizliğine ilişkin seminerler de düzenliyor.  Bu kapsamda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 50'ye yakın okulda 5 bin öğrenciye "Denizlerimiz Temiz Kalsın" konulu eğitim verildi.  Ayrıca bu yılın 8 ayında sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerle 46 eğitim ve bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirdi.

10 BİN ÖĞRENCİYE SEMİNER VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların çevre ve deniz temizliğine karşı farkındalıklarını artırmak için düzenlediği eğitim ve seminer programlarına 2019'da da devam edecek. Yeni eğitim öğretim döneminde 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen ekipler, aynı zamanda Galata Köprüsü, Arnavutköy, Aşiyan, Üsküdar, Zeytinburnu, Yenikapı, Paşabahçe, Beykoz Sahili'ndeki amatör balıkçı alanlarına ziyaretleri gerçekleştirecek.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:41
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. İSTAÇ
  3. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

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