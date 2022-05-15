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Dünya Denizde korku dolu anlar! Sudan sıçrayan balina tekneye çarptı
Dünya

Denizde korku dolu anlar! Sudan sıçrayan balina tekneye çarptı

Meksika’da sudan sıçrayan balina turist teknesine çarptı. 2 kişinin yaralandığı olayda panik anları anbean kayıt altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 23:26:00 - 2022-05-15 23:28:16

Meksika’da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde yer alan Topolobampo Körfezi’nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtirken, teknede kan izleri gördüklerini bildirdi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.

O anlar anbean kayıt altına alındı

Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü.

Turistlerin balinaları izlemek için bölgede oldukları ifade edilirken, yetkililer, son günlerde Topolobampo Körfezi’ne gelen balinalar nedeniyle vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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