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Dünya Denizde korku dolu anlar! Keşiş foku kadına saldırdı
Dünya

Denizde korku dolu anlar! Keşiş foku kadına saldırdı

ABD’nin Büyük Okyanus’ta yer alan Hawaii'de bulunan Kaimana Plajı’nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 21:04:00 - 2022-07-27 21:12:19

Hawaii Adası’nda bulunan Kaimana Plajı’nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı.

ABD’nin Büyük Okyanus’ta yer alan Hawaii eyaletinden yer alan Kaimana Plajı’nda keşiş foku yüzen kadına saldırdı. Plajdakiler saldırıyı fark eder fark etmez kadının yanına koşarken, bir kişi kano ile kadının bulunduğu bölgeye giderek foku kadından uzaklaştırdı. Yüzünden, sırtından ve kollarından yaralanan kadına ilk yardımı kıyıda bulunanlar yaptı.

Hawaii Arazi ve Doğal Kaynaklar Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kadının 60 yaşında California’da bir ilkokul öğretmeni olduğu aktarıldı.

Yetkililerden fok uyarısı

Hawaii Deniz Hayvanları Müdahale (HMAR) ekibi ise, halktan uyarılara uymalarını isterken, karada ve suda foklarla olan mesafelerini korumaları çağrısında bulundu. HMAR, "İnsanlara, yavruları olan Hawai foku annelerinin koruyucu olduğu, tehlikeli olabileceği ve yakınlardaki yüzücülerde ciddi yaralar açtığı tekrar hatırlatılıyor. HMAR, yavruları olan bir fok annesi bölgedeyken su içi aktivitelere katılmamaları ve yavruları olan anne foklardan en az 150 metre uzakta durmaları konusunda insanları uyarmaya devam ediyoruz” dedi.

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