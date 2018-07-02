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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Su alan teknesini onarmak için İstanbul Kartal'da dün denize giren ve kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53
Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

EŞİ İP ATMIŞTI

Dün öğle saatlerinde Serkan Kulaoğlu (27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil'den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kulaoğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:53
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