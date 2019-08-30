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Denizde bulunan şüpheli kutu polisi harekete geçirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, denizde bulunan şüpheli kutu emniyet ekiplerini harekete geçirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:15
Denizde bulunan şüpheli kutu polisi harekete geçirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, denizde bulunan şüpheli kutu emniyet ekiplerini harekete geçirdi.


Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde, Marmaris Belediyesi temizlik ekipleri temizlik esnasında kayalar arasına sıkıştırılarak saklanmış bir kutu buldu. Ekiplerin açtığı kutu içerisinden çıkanlar, temizlik ekiplerini şaşırttı. Kutuda fotoğraflar, eldiven içine sarılmış vaziyette dişler, kilitli naylon poşette ise saç çıktı. Temizlik personelleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Esrarengiz kutu daha sonra olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:15
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