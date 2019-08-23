Denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde denizde bulunan kadın cesedi çıkarıldı.

İskele yanında kıyıya vuran kadın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Ceset, aparat yardımı ile denizden çıkarıldı. Orta yaşlı olduğu görülen kadının kimliği tespit edilmeye çalışıyor. Ceset Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler MOBESE kameralarını ve bölgede bulunan kameraları inceliyor.

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