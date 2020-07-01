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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:18:03 -
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da kutlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Bandırma Limanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra iki römorkör ile denize açılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Liman Başkanı Kürşat Ayyıldız, Liman İşletme Müdürü Orhan Kılıç ve Çelebi Limanı Genel Müdürü Mehmet Akif Ersoy, deniz şehitleri anısına "Deniz Şehitleri" yazan çelengi denize bıraktı.

Törene, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da katıldı.

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