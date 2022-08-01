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Ekonomi Denizbank uygulaması düzeldi mi? Denizbank niye açılmıyor?
Ekonomi

Denizbank uygulaması düzeldi mi? Denizbank niye açılmıyor?

Denizbank mobil uygulamasını kullananlar 1 Ağustos Pazartesi günü hesaplarına erişim sağlayamıyorlar. Bu sebeple pek çok kişi Denizbank'ın ne zaman düzeleceğini araştırıyor. Peki, Denizbank uygulaması düzeldi mi? Denizbank uygulaması neden yavaş?

Yeniakit Publisher
2022-08-01 18:03:00 -
Denizbank uygulaması düzeldi mi? Denizbank niye açılmıyor?

1 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde Denizbank mobil uygulamasında erişim sorunu yaşandı. Bu sebeple Denizbank uygulamasında yaşanan sorunların ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

Denizbank uygulaması düzeldi mi? Denizbank niye açılmıyor?

Denizbank uygulamasına uzun süre giriş sağlanamadı. Sorun bir süre sonra giderildi. Vatandaşlar hesaplarına giriş sağlayabiliyor ancak mobil uygulamada bir hayli ağırlık yaşanıyor. İşlemler sırasında gecikmeler yaşanıyor. Denizbank’tan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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