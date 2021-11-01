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Ekonomi Denizbank mobil neden açılmıyor? Denizbank çöktü mü? Denizbank internet mobil giriş
Ekonomi

Denizbank mobil neden açılmıyor? Denizbank çöktü mü? Denizbank internet mobil giriş

Denizbank mobil çöktü mü, internet ve mobil bankacılık neden açılmıyor? Oturum kapandı hatası nedir? Denizbank, mobil uygulamasına erişim sorunu yaşadığını söyleyen kullanıcılar Denizbank’tan bir açıklama gelip gelmediğini sorguluyor. Denizbank sorun giderildi mi? Denizbank internet bankacılığı çalışıyor mu? Denizbank mobil girişi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-01 14:39:00 - 2021-11-01 14:43:53
Denizbank mobil neden açılmıyor? Denizbank çöktü mü? Denizbank internet mobil giriş

Denizbank'ın mobil ve internet bankacılığı da dahil bankacılık hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Denizbank müşterileri, bankanın mobil uygulamasında erişim problemi yaşandığını bildirirken, saatlerdir süren bu soruna sosyal medyada tepki yağmaya başladı. Milyonlarca kullanıcı bulunan Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığı sistemlerine uzun süre erişim sağlanamadı.

Denizbank mobil uygulaması çöktü, kullanılar sebebini sorgulamaya başladı! Denizbank müşterileri, erişim problemi yaşadığı için bankanın müşteri hizmetlerini aramaya ve sosyal medyadan tepki göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda farklı bankaların da yaşadığı bu sorun, hayatı kolaylaştıran mobil bankacılıkta tekrar etmeye başladı. Peki, Denizbank mobil ne zaman düzelecek, neden çöktü, hacklendi mi, banka tarafından açıklama yapıldı mı? İşte, o soruların cevabı.

Denizbank mobil girişi var mı?

Bugün borç yapılandırmasının son günü olması nedeniyle sisteme giremeyen vatandaşlar, ödeme yapamıyor. Birçok kişi yapılandırma fırsatından yararlanamamaktan çekiniyor. Denizbank mobil uygulamasında yaşanan sorunla ilgili bankadan henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Denizbank'ın internet bankacılığında yaşanan soruna dair bankadan henüz bir açıklama gelmediği için erişim sorununun ne zaman çözüleceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Kısa zaman önce Akbank'ta da benzer bir sorun yaşamıştı.

Akbank'ın mobil bankacılığı çökmüş, vatandaşlar işlem yapamamıştı. Yazılım güncellemesiyle başlayan süreç, 43 saatlik bir kesintinin ardından düzelmişti.

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