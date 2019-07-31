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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor."

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor."
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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
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