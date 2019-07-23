DenizBank Genel Müdürü Ateş: "Risk primini yükseltecek faktörler devreye girmezse TCMB'den yıl sonuna kadar 800-900 baz puan faiz indirimi gelebilir."

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