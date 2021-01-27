Denizbank çalışma saatleri Denizbank açılış, kapanış, öğle arası saatleri

Korona virüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesiyle beraber bankalar da çalışma saatlerini güncelleme yoluna gitti. EFT, havale gibi para transfer işlemlerinizde de mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullananlar bankaların çalışma saatlerini merak etmekte. Peki Denizbank çalışma saatleri kaç?

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşterilerine gönderilen mesajda: "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.