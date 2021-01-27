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Ekonomi Denizbank çalışma saatleri Denizbank açılış, kapanış, öğle arası saatleri
Ekonomi

Denizbank çalışma saatleri Denizbank açılış, kapanış, öğle arası saatleri

Banka şubelerinden işlemlerini daha kısa sürede gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatleri araştırıyor. Bankaya gidip yapacağı işlemlerini halletmek isteyenler banka çalışma saatlerini öğrendikten sonra bankaların kapanmadan ilgili şubeye gidip işlemlerini yapmaları açısından banka çalışma saatlerini öğrenmek güzel. Vatandaşlar Akbank, Halkbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, TEB, Garanti, QNB Finansbank, Türkiye İş Bankası başta olmak üzere bankaların açılış, kapanış, öğle arası saatlerini araştırıyor. İşte Denizbank çalışma saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 15:48:00 - 2021-01-27 15:50:44
Denizbank çalışma saatleri Denizbank açılış, kapanış, öğle arası saatleri

Korona virüs salgınının ülkemizde de etkisini göstermesiyle beraber bankalar da çalışma saatlerini güncelleme yoluna gitti. EFT, havale gibi para transfer işlemlerinizde de mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullananlar bankaların çalışma saatlerini merak etmekte. Peki Denizbank çalışma saatleri kaç?

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank tarafından 14 Ocak Perşembe günü müşterilerine gönderilen mesajda: "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

Garanti Bankası çalışma saatleri?
Garanti Bankası çalışma saatleri?

Ekonomi

Garanti Bankası çalışma saatleri?

Ziraat Bankası çalışma saatleri | Ziraat Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Ziraat Bankası çalışma saatleri | Ziraat Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ekonomi

Ziraat Bankası çalışma saatleri | Ziraat Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

İş Bankası çalışma saatleri? İş Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
İş Bankası çalışma saatleri? İş Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ekonomi

İş Bankası çalışma saatleri? İş Bankası kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Halkbank çalışma saatleri Halkbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Halkbank çalışma saatleri Halkbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Ekonomi

Halkbank çalışma saatleri Halkbank kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

 

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