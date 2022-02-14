İttifakın ismi değişirse yeni isim ne olacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumartesi günü bir araya geldi. Liderlerin görüşmesinin ardından uzlaşma sağlanan konulara ilişkin ortak bir açıklama yapıldı. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında, "ittifakın isminin değiştirilmesi" hususunun da buluşmada masaya geldiğini belirterek, bu konuda edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Yaptığım görüşmelerden sonra, Millet İttifakı'nın artık altı partili bir ittifak olduğunu söylemeye cesaret edebilirim. İttifakın adı değişir mi?

Bu konuda biliyorsunuz “Ahmet Davutoğlu ittifakın adı değişsin istiyor” iddiası ortaya atılmıştı. İttifakın ismi yemekte de konuşulmuş. İşin aslı şu: İsim değişikliği önerisi Davutoğlu'na ait değil. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce liderlere gönderdiği bir mektupta ittifak genişleyince adının değişebileceğini belirtmişti. Yemekte karar verilmedi ama gelecekte altı partinin katıldığı ittifaka çok farklı eğilimleri temsil ediyor diye “Türkiye İttifakı” ismi de verilebilir.

Kim bilir belki de bu yolla Cumhur İttifakı liderlerinin kafiyeli diye sıkça kullandığı “zillet ittifakı” ifadesi de boşa düşürülür."