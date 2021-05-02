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Gündem Deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya vurdu!
Gündem

Deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya vurdu!

Deniz salyasından kaynaklı oluşan beyaz tabaka, Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy ve Adalar sahilinde kıyıya vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 19:01:00 - 2021-05-02 19:04:10
Deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabaka kıyıya vurdu!

Anadolu Yakası'nda Maltepe, Kadıköy ve Adalar sahilinde deniz salyasından kaynaklı oluşan beyaz tabaka kıyıda da birikti.

Deniz salyası (müsilaj) olarak adlandırılan tabaka, son günlerde kıyılarda birikerek ilginç bir görüntü oluşturuyor.

Daha çok Maltepe ve Bostancı sahilinde yoğunlaşan beyaz tabakanın, Marmara Denizine kıyısı olan diğer illerde de yaşandığı öğrenildi.

Deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen olayın, doğal olduğu, herhangi bir kimyasal kirliliğin söz konusu olmadığı belirtiliyor.

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