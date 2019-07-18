Deniz Vural Altay’da Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay son olarak Denizlispor’da forma giyen orta saha oyuncusu Deniz Vural’ı renklerine kattı.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Altay, orta sahasına önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar geçen sezon Denizlispor ile şampiyonluk sevinci yaşayan Deniz Vural ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine Almanya’da başlayan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir dönem Altınordu’da forma giymişti.

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