Deniz üstü rüzgâr kurulu gücü 11 yılda 11 kat art
Dünyada en yüksek kapasiteye sahip ikinci temiz enerji kaynağı olan rüzgârda deniz üstü (offshore) kurulu güç, son 11 yılda 11 kat artışla 34 gigavata yükseldi.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl Almanya, ABD, Türkiye gibi ülkelerin de dahil olduğu G20 ülkelerinde yenilenebilir enerji kapasitesi artarken, deniz üstü rüzgâr santrali ve okyanus enerjisi kapasitelerinin yüzde 99.3’ü bu ülkelerde gerçekleşti.