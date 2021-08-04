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Ekonomi Deniz üstü rüzgâr kurulu gücü 11 yılda 11 kat art
Ekonomi

Deniz üstü rüzgâr kurulu gücü 11 yılda 11 kat art

Dünyada en yüksek kapasiteye sahip ikinci temiz enerji kaynağı olan rüzgârda deniz üstü (offshore) kurulu güç, son 11 yılda 11 kat artışla 34 gigavata yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 14:27:00 -
Deniz üstü rüzgâr kurulu gücü 11 yılda 11 kat art

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan rapora göre, geçen yıl Almanya, ABD, Türkiye gibi ülkelerin de dahil olduğu G20 ülkelerinde yenilenebilir enerji kapasitesi artarken, deniz üstü rüzgâr santrali ve okyanus enerjisi kapasitelerinin yüzde 99.3’ü bu ülkelerde gerçekleşti.

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