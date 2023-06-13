Deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücü 8’e katlandı

Küresel Rüzgâr Konseyi ve online portal Statista verilerine göre dünya genelinde kurulu güç artışı devam ediyor. Artışın yıllık 25 bin megavata varacağı öngörülüyor.

İvme devam ediyor

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında enerji yoğun sektörlerde fosil yakıtlardan arınmak isteyen ülkelerce son yıllarda hızlandırılan yatırımlarla deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücünde geçen yıl 8 bin 800 megavat artış kaydedildi.

Deniz üstü rüzgâr enerjisi kurulu gücü, 2022 sonu itibarıyla 2013’teki 7 bin 171 megavat seviyesine göre 8 kat artarak 63 bin 300 megavatı buldu.

Deniz üstü rüzgâr enerjisinde 2023-2027 döneminde 130 gigavat seviyesinde kurulum hedefleniyor.

Art arda test

Dünya genelinde kullanılan deniz üstü rüzgâr enerjisi türbin kapasitesi ortalama 8-10 megavat seviyesinde bulunuyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu kapasitenin 15 megavata yükseltilmesi için testler devam ediyor. Küresel elektrik sektöründe deniz üstü rüzgâr gibi gelişen yenilenebilir enerji teknolojileri ve artan kurulu güçle istihdama katkı sağlanıyor. Bu yolla elektrik fiyatları ucuzluyor. Yeni teknolojilerin yardımıyla hızla devreye alınan santrallerle artan kapasite ve elektrik üretimi, uzun vadede ithal yakıt maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunuyor. Küresel ölçekte öngörülebilir ve güvenilir piyasa koşullarının sağlanması halinde enerjide yeni teknolojilere yatırımların artacağı hesaplanıyor.

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