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Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç yaşında ve nereli?

Küçük yaşta müziğe başlayan Deniz Tekin'in hayatı merak ediliyor. Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği 'Beni Vur' adlı şarkıyı yeniden yorumlayan Deniz Tekin yeteneğiyle dikkat çekiyor. Peki, Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:59
Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç yaşında ve nereli?

Küçük yaşta müziğe başlayan Deniz Tekin'in hayatı merak ediliyor. Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği 'Beni Vur' adlı şarkıyı yeniden yorumlayan Deniz Tekin yeteneğiyle dikkat çekiyor. Peki, Deniz Tekin kimdir? Deniz Tekin kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Deniz Tekin kimdir?

Türk müzisyen ve söz yazarı Hatice Deniz Tekin, 7 Haziran 1997 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Anne ve babası kamu sektöründe diş doktorluğu yaptığı için çocukluğu farklı illerde geçti. İlk olarak ailesiyle Mardin'e gitti ve ilkokulu burada bitirdi. Ardından Gaziantep'te ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Müziğe olan ilgisi babasının da teşvikleriyle piyano ve yan flüt ile başladı. Ortaokul ve lise yıllarında çeşitli yerel gruplarda yer aldı. Gaziantep'te SoundCloud gibi müzik paylaşım platformlarında çalışmalarını paylaştı ve ilgi gördü.

16 yaşında küçük kafelerde canlı müzik deneyimini gerçekleştirdi. Aynı zamanda çeşitli müzik platformlarında ‘Daphead’ kullanıcı adı ile kendi kayıtlarını paylaşıp bilinen şarkıların coverlarını yaptı ve ilgi gördü. 2017 yılında ise ilk stüdyo albümü "Kozakuluçka"yı yayımladı. Bu albümde Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu gibi isimlerin seslendirdiği "Beni Vur" adlı şarkıyı yorumladı. Ayrıca "Bende Bir Problem Var şarkısına İstanbul'da bir klip çekti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:59
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