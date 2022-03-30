Deniz taksi plakaları kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan, nitelikleri ilanla duyurulan, kira süreleri, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 1 adet deniz yolu toplu ulaşım hattı ve 27 adet deniz taksi plakasının; 13/04/2022 Çarşamba tarihinde saat 10.30’da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda“, İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecek.

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 12/04/2022 Salı günü saat 17:00’ ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş ‘ne teslim etmeleri gerekmektedir.

iralananın deniz taksi plakaları kira bedeli, 1 yıllık kira süresinin bitimini takip eden ayın en geç 15. günü mesai bitimine kadar, deniz yolu toplu ulaşım hattı kira bedeli aylık olarak 8 eşit taksitte idareye ödenecek.

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