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Seyahat Deniz Taksi nedir? Deniz Taksi rezervasyonu nasıl alınır?
Seyahat

Deniz Taksi nedir? Deniz Taksi rezervasyonu nasıl alınır?

İstanbul sularında özel bir yolculuk yapmak isteyenler Deniz Taksi hizmet veriyor. Deniz Taksi nedir? Deniz Taksi rezervasyonu nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-18 12:44:00 -
Deniz Taksi nedir? Deniz Taksi rezervasyonu nasıl alınır?

Deniz Taksi, İstanbul Boğazı ve Adalar’da iskelesi bulunan her yere gün boyunca deniz ulaşımı sunuyor. Yolcu kapasitesi 10 olan Deniz Taksi’ye yalnızca rezervasyon yapan kişiler için özel hizmet veriyor.

Kaptan köşkün bağımsız olan oturma grubunda yolcular, rahatça seyahatlerini gerçekleştirebiliyorlar. Güvenlik açısından da Deniz Taksi’lerde lisans sahibi bir kaptan ile bir gemici personel hizmet veriyor.

Deniz Taksi rezervasyon yaptırma

Deniz Taksi rezervasyonları, günün her saatinde [email protected] e-posta adresine mail atılarak alınabilir.

Yolculuk yapmak istediğiniz her an için Deniz Taksi rezervasyonu yaptırabileceğiniz gibi başka saat ve günler için de rezervasyon yaptırma hakkına sahipsiniz.

Rezervasyon yaptırırken deniz yolculuğu yapmak istediğiniz saat, tarih, kalkış iskelesi, varış iskelesi ve yolcu iletişim bilgileri mutlaka verilmelidir.

Rezervasyon oluşturduktan sonra da onay mesajı kullanıcılara e-posta aracılığı ile gönderilmektedir.

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