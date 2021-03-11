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Gündem Deniz seferlerine fırtına engeli
Gündem

Deniz seferlerine fırtına engeli

Bursa ile İstanbul arasında yapılan deniz otobüsleri seferlerinden 6'sı daha bölgede etkili olması beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:32:00 -
Deniz seferlerine fırtına engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.00 ve 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Ayrıca, saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Deniz otobüslerinin 09.30-11.30 saatlerinde planlanan 4 seferinin aynı gerekçeyle iptal edildiği daha önce duyurulmuştu.

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