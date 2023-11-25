Deniz seferlerinde iptaller!
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) hatlarında 08.00-19.30 saatlerindeki karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre iptal seferler şöyle:
-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
-Beşiktaş-Adalar
-Maltepe-Adalar
-Kadıköy-Kabataş
ÖNE ÇIKAN VİDEO
-Çengelköy-Kabataş
-Üsküdar-Aşiyan
-Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring)
-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy
İDO'nun da iptal edilen seferleri şu şekilde:
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa - 14:50
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 15:30
Yalova-Yenikapı - 15:45
Yenikapı-Yalova - 15:45
Yenikapı-Yalova - 17:45
Yalova-Yenikapı - 17:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş - 18:00
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:15
Bursa-Yenikapı-Kadıköy - 18:30
Kadıköy-Yenikapı-Bursa - 18:35
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma - 19:00
Yalova-Yenikapı - 19:45
Yenikapı-Yalova - 19:45
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